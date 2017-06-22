Группа «Сумма» продает свой единственный девелоперский проект

На комплекс в Бескудникове претендует «Самолет две столицы»

Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Из «Суммы» вычитается стройка

На площадку в Бескудникове есть несколько претендентов Максим Стулов / Ведомости

Фирма АО «Эверест» выставила на продажу проект жилого комплекса на территории производственной зоны № 49 «Бескудниково» (ограничена ул. Илимской, проектируемым проездом 4652 и полосой отвода савеловского направления Московской железной дороги). Об этом «Ведомостям» рассказали два риэлтора, работавших с проектом, и девелопер, рассматривавший его покупку.