Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Из «Суммы» вычитается стройка

Группа «Сумма» продает свой единственный девелоперский проект

На комплекс в Бескудникове претендует «Самолет две столицы»

Фирма АО «Эверест» выставила на продажу проект жилого комплекса на территории производственной зоны № 49 «Бескудниково» (ограничена ул. Илимской, проектируемым проездом 4652 и полосой отвода савеловского направления Московской железной дороги). Об этом «Ведомостям» рассказали два риэлтора, работавших с проектом, и девелопер, рассматривавший его покупку.

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