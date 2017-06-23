Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Предостережения на песке

Инфраструктура строится по мере освоения территории Лидия Верещагина / Для Ведомостей

Комитет по строительству Петербурга смягчил претензии в адрес ЗАО «Терра нова», которое с 2006 г. реализует проект по намыву и освоению 476,9 га на Васильевском острове (с 2007 г. – в статусе стратегического инвестора). Намыто уже 170 га.