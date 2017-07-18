Мэрия Москвы продает долю в гостиничном операторе «Интурист» с 30%-ным дисконтом

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Москва дала скидку на «Интурист» С. Николаев / Ведомости

Правительство Москвы снова выставило на продажу 25,03% акций ВАО «Интурист», торги назначены на 20 сентября 2017 г., сообщается на инвестиционном портале города. Начальная цена актива – 990 млн руб., хотя ранее город рассчитывал выручить от продажи своего пакета 1,43 млрд руб. Последний аукцион по «Интуристу» должен был состояться в мае 2016 г., но претендентов на городской пакет не нашлось. Почему цена снижена, не известно: запрос в столичный департамент имущества остался без ответа. Изменение стоимости пакета почти на 30% не связано с какими-либо существенными изменениями финансового положения ВАО «Интурист» или гостиничного рынка, считает руководитель практики сопровождения инвестиционных проектов АКГ «МЭФ-аудит» Алексей Тихонов. Очевидно, что прежняя стартовая цена за неконтрольный пакет была завышена и неинтересна инвесторам, уверен он.