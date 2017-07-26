Иск «Дальпитерстроя» о собственном банкротстве оказался ошибкой суда Евгений Егоров / Ведомости

С сайта Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти удалена информация об иске о банкротстве ООО «Строительная компания "Дальпитерстрой"», который она подала 20 июля.

20 июля в суд поступило заявление региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей Республики Калмыкия» о признании банкротом ООО «СК «Дальпитерстрой», сообщила пресс-служба суда. «При регистрации указанного заявления сотрудником арбитражного суда ошибочно был присвоен новый номер дела, а также ошибочно указан заявитель по делу. 25 июля ошибка, допущенная судом, была исправлена», - говорится в ответе на запрос «Ведомостей». Заявление зарегистрировано как вступление в дело о несостоятельности СК «Дальпитерстрой». В 2017 г. иски о банкротстве компании подавали четыре дольщика, три иска были оставлены без движения, один пока не принят к производству.

Представитель Общества защиты прав потребителей Республики Калмыкия сообщил «Ведомостям», что оно представляет интересы дольщика «Дальпитерстроя», который прописан в Элисте, но работает в Петербурге и жалуется на нарушение сроков ввода в эксплуатацию дома в Шушарах . По решению суда на «Дальпитерстрой» был наложен штраф за невыполнение требований потребителя, поэтому общество обратилось в суд с иском о признании должника банкротом, добавил он.

Ситауция наносит вред как с точки зрения репутационных рисков, так и прямые убытки, связанные со снижением покупательской активности, сообщила пресс-служба застройщика. «У нас сорвалось заседание кредитного комитета. Банк отказался принимать в нем участие, потому что увидел иск о банкротстве. Постоянно звонят дольщики и контрагенты», - рассказали в пресс-службе. Теперь в компании опасаются, что банки обратятся к ним с просьбой о досрочной выплате кредитов. Основание для опасений есть. В 2015 г., после волны исков о банкротстве и публикаций в прессе, Сбербанк потребовал у застройщика досрочно возвратить кредит в размере 800 млн руб., рассказал его представитель.

Дело о банкротстве все-таки есть, разница лишь в том, что перепутали заявителя, говорит управляющий партнер ООО «Юридическое бюро «Фордевинд» Сергей Зимин. По его мнению, жаловаться на арбитражный суд не имеет смысла, потому процессуальных последствий нет.

По данным Единого реестра Национального объединения застройщиков жилья, «Дальпитерстрой» занимает 12-е место среди российских девелоперов по объему строящегося жилья (724 383 кв. м на 1 июля 2017 г.), с начала года застройщик ввел 87 448 кв. м жилья (16-е место по РФ). Компания строит 26 объектов, сказано на ее сайте. В конце 2016 г. застройщик заключил с комитетом имущественных отношений 15 контрактов почти на 5 млрд руб., квартиры для льготников и очередников по ним должны быть сданы с декабря 2017 по декабрь 2018 г.