Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Призрак банкротства
В арбитражный суд поступил иск СК «Дальпитерстрой» о собственном банкротстве
Директор утверждает, что компания его не подавала
- Светлана Зайцева,
- Мария Буравцева,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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В числе объектов «Дальпитерстроя» – дом на пр-те Просвещения
Евгений Егоров / Ведомости
Иск о банкротстве ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой», поданный самой компанией, был зарегистрирован на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти 20 июля.
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