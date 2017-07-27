ФАС приостановила два из трех конкурсов по телекоммуникациям для «Невской ратуши»

При этом победителем одного из них уже был объявлен «Ростелеком»

Проект создания делового центра «Невская ратуша» реализуется в Петербурге с 2006 г. Е. Кузьмина / Ведомости

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) приостановило два конкурса комитета по информатизации и связи на строительство телекоммуникационной инфраструктуры «Невской ратуши» общей стоимостью около 900 млн руб. Хотя победителем одного из них уже был объявлен «Ростелеком».

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Торги по двум закупкам – на строительство сети передачи данных (495 млн руб.) и на строительство структурированной кабельной сети (377,9 млн руб.) были объявлены 29 июня. Обе процедуры приостановлены УФАС сегодня в связи с поступлением жалобы ООО «Феникс», говорится на сайте госзакупок. Торги приостановлены до рассмотрения жалоб по существу. Заседание УФАС по ним назначено на 31 июля.

Третьи торги – на строительство телефонной сети (423,9 млн руб.) для «Невской ратуши» - УФАС не приостановило. Работы по всем трем контрактам должны быть выполнены до 1 сентября 2017 г.

Комитет по информатизации и связи при этом уже выбрал победителя двух из трех конкурсов: построить телефонную сеть и сеть передачи данных для «Невской ратуши» вызвался только один участник - ПАО «Ростелеком». На конкурс на кабельную сеть поданы две заявки, но только одна признана участником аукциона, говорится в протоколе. Названия участников пока на сайте госзакупок не указаны.

По данным ООО «Феникс», заказчик в конкурсной документации требует, чтобы у источников бесперебойного питания были определенные параметры защиты, что ограничивает возможность участников предоставить аналогичный товар с лучшей защитой. Также «Феникс» указывает на то, что в извещении отсутствует часть предусмотренной законом информации, в проекте контракта неправомерно указана обязанность поставщика предоставить информацию обо всех своих субподрядчиках, а сумма штрафа за ненадлежащее выполнение работ превышает указанную в законе о контрактной системе (5% вместо 0,5%), говорится в жалобе.

Представитель «Ростелекома» переадресовал вопросы по поводу приостановки торгов к УФАС. Указанный в жалобах телефон гендиректора ООО «Феникс» недоступен. Связаться с представителем комитета по информатизации и связи пока не удалось.

Проект создания делового центра «Невская ратуша» реализуется в Петербурге с 2006 г. Администрация Валентины Матвиенко в 2007 г. обязалась выкупить 115 000 кв. м за 10 млрд руб., туда должны были переехать основные комитеты Смольного. Цена выкупа со временем выросла до 14 млрд руб. С 2007 по 2013 г. «ВТБ-девелопмент» (девелопер «Невской ратуши») возглавлял сын губернатора Сергей Матвиенко. Но переезд затянулся. В августе 2013 г. губернатор Георгий Полтавченко опубликовал распоряжение со списком из девяти комитетов и 15 управлений и служб, которые должны переехать в «Невскую ратушу». Но после этого сроки переезда снова неоднократно переносились, а чиновники заявляли о том, что рассматривают возможность переуступки инвестору права выкупа у «ВТБ-девелопмента» здания «Невской ратуши». Сейчас переезд в «Невскую ратушу» нескольких комитетов запланирован к концу года.