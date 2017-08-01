Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Наследие подешевело

Владелец особняка на Дворцовой набережной, 20, снизил его цену до 365 млн рублей

Поиски покупателя могут затянуться, предупреждают эксперты

Российский аукционный дом (РАД) готовит к продаже особняк XIX в. на Дворцовой набережной. В III квартале 2017 г. на торги будет выставлено здание площадью 1760 кв. м и участок (904 кв. м) по адресу Мошков переулок, д. 2, литера А (Дворцовая набережная, д. 20). Начальная цена – 365 млн руб. Здание является памятником, последние серьезные изменения были выполнены в 1863 г., сообщает РАД.

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