Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Бюджет поддержит застройщиков
Петербургский бюджет потратит на закупку квартир 2 млрд руб.
Несмотря на низкую цену, застройщики готовы участвовать в конкурсе
- Светлана Зайцева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Недорогие квартиры есть только на дальних окраинах Петербурга
Е. Егоров / Ведомости
На сайте госзакупок 31 июля было опубликовано шесть закупок комитета имущественных отношений (КИО) города на 2,1 млрд руб. Планируется приобрести в собственность Петербурга путем заключения договора участия в долевом строительстве 708 квартир общей площадью порядка 32 351 кв. м (см. врез) со сроком ввода в эксплуатацию до декабря 2017 г. (пять лотов) и до декабря 2018 г. (один лот). Максимальная цена – 66 218 руб. за 1 кв. м. Аукцион запланирован на 24 августа.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}