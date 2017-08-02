Петербургский бюджет потратит на закупку квартир 2 млрд руб.

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Недорогие квартиры есть только на дальних окраинах Петербурга Е. Егоров / Ведомости

На сайте госзакупок 31 июля было опубликовано шесть закупок комитета имущественных отношений (КИО) города на 2,1 млрд руб. Планируется приобрести в собственность Петербурга путем заключения договора участия в долевом строительстве 708 квартир общей площадью порядка 32 351 кв. м (см. врез) со сроком ввода в эксплуатацию до декабря 2017 г. (пять лотов) и до декабря 2018 г. (один лот). Максимальная цена – 66 218 руб. за 1 кв. м. Аукцион запланирован на 24 августа.