Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: «Эталон» вышел к башне
Группа «Эталон» купила 1,5 га под жилую застройку на Петроградской стороне
Эксперты оценивают участок от 600 млн до 1 млрд рублей
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Фармацевтическая фабрика на Аптекарском проспекте закрылась больше семи лет назад
Евгений Егоров / Ведомости
Группа «Эталон» приобрела права на участок площадью 1,5 га в Петроградском районе Петербурга для создания нового жилого комплекса бизнес-класса, сообщила вчера ее пресс-служба.
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