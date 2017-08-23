Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: «Эталон» вышел к башне

Группа «Эталон» купила 1,5 га под жилую застройку на Петроградской стороне

Эксперты оценивают участок от 600 млн до 1 млрд рублей

Группа «Эталон» приобрела права на участок площадью 1,5 га в Петроградском районе Петербурга для создания нового жилого комплекса бизнес-класса, сообщила вчера ее пресс-служба.

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