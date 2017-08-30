Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Установка арки Керченского моста
Установлена самая габаритная конструкция Керченского моста
Под железнодорожной аркой сооружения уже прошел первый теплоход
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Установлена самая габаритная конструкция Керченского моста
мост.рф
29 августа строители установили арку железнодорожной части Керченского моста, который соединит полуостров Крым с материковой частью России. Накануне самую тяжелую конструкцию моста привезли на судах к аркам. Во вторник в течение 12 часов строители поднимали ее на необходимую высоту и еще несколько часов – закрепляли на арках (на фото – подъем конструкции с судов на опоры). Железнодорожная арка весит более 6000 т. Длина пролета – 227 м, высота свода – 45 м. Вчера под аркой уже прошел первый корабль.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}