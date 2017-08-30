Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Установка арки Керченского моста

Установлена самая габаритная конструкция Керченского моста

Под железнодорожной аркой сооружения уже прошел первый теплоход

29 августа строители установили арку железнодорожной части Керченского моста, который соединит полуостров Крым с материковой частью России. Накануне самую тяжелую конструкцию моста привезли на судах к аркам. Во вторник в течение 12 часов строители поднимали ее на необходимую высоту и еще несколько часов – закрепляли на арках (на фото – подъем конструкции с судов на опоры). Железнодорожная арка весит более 6000 т. Длина пролета – 227 м, высота свода – 45 м. Вчера под аркой уже прошел первый корабль.

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