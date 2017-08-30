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Установлена самая габаритная конструкция Керченского моста мост.рф

29 августа строители установили арку железнодорожной части Керченского моста, который соединит полуостров Крым с материковой частью России. Накануне самую тяжелую конструкцию моста привезли на судах к аркам. Во вторник в течение 12 часов строители поднимали ее на необходимую высоту и еще несколько часов – закрепляли на арках (на фото – подъем конструкции с судов на опоры). Железнодорожная арка весит более 6000 т. Длина пролета – 227 м, высота свода – 45 м. Вчера под аркой уже прошел первый корабль.