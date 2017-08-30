Стройки и инфраструктура

Администрация Петербурга проиграла суд «Трансстрою»

Расторжение контракта на строительство электродепо за 6,6 млрд рублей признано незаконным

Администрация Петербурга незаконно расторгла с корпорацией «Трансстрой» контракт стоимостью 6,6 млрд руб. на строительство электродепо «Южное». Сегодня Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительным одностороннее расторжение этого контракта дирекцией транспортного строительства (ДТС, подведомственна петербургскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ), следует из материалов суда. Резолютивная часть решения еще не опубликована.

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