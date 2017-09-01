Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: ЛСР подвели рельсы

ЛСР не укладывается в сроки реконструкции трамвайной сети

Так считают в Смольном. Концессионер учерен, что время на доработку проекта еще есть

Группа ЛСР опаздывает с реконструкцией трамвайной сети в Красногвардейском районе на полгода, сообщил вчера вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в Тelegram. Первые два этапа должны были закончить в середине августа, но они на начальной стадии, небольшое число рабочих выведено на объект как раз сегодня, пишет чиновник. Он опасается, что проект, старт которого запланирован на ноябрь 2017 г., не будет запущен вовремя.

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