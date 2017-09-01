ЛСР не укладывается в сроки реконструкции трамвайной сети

Так считают в Смольном. Концессионер учерен, что время на доработку проекта еще есть

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Первые трамваи должны пройти по новой сети в этом году Евгений Егоров / Ведомости

Группа ЛСР опаздывает с реконструкцией трамвайной сети в Красногвардейском районе на полгода, сообщил вчера вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в Тelegram. Первые два этапа должны были закончить в середине августа, но они на начальной стадии, небольшое число рабочих выведено на объект как раз сегодня, пишет чиновник. Он опасается, что проект, старт которого запланирован на ноябрь 2017 г., не будет запущен вовремя.