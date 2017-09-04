«А плюс девелопмент» построит крупнейший в России коммерческий склад

«А плюс девелопмент» – крупный федеральный девелопер складской недвижимости М. Стулов / Ведомости

Девелопер «А плюс девелопмент» построит для онлайн-ритейлера Wildberries распределительный центр на Симферопольском шоссе, следует из сообщения компании JLL, которая выступала консультантом сделки. Там сказано, что общая площадь объекта составит 145 000 кв. м.

Комплекс для Wildberries станет крупнейшим объектом, построенным под конечного клиента за всю историю рынка складской недвижимости, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. До этого момента рекорд принадлежал «Ашану», который в 2015 г. договорился о строительстве склада на 138 000 кв. м в логистическом парке «Южные врата» (девелопер Radius Group) в Домодедовском районе Подмосковья. Второе место у Leroy Merlin, для которого тот же Radius Group построил склад в «Южных вратах» на 89 000 кв. м. В этом году «Логопарк девелопмент» договорился с онлайн-ритейлером «Утконос» о возведении офисно-складского комплекса на 70 000 кв. м в комплексе «Логопарк север» в Солнечногорском районе Подмосковья.

Осенью прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что Wildberries приобрела 30 га для строительства распределительного центра в индустриальном парке «Каледино» рядом с Подольском. Источники издания тогда говорили, что общая площадь комплекса составит 135 000 кв. м. Инвестиции в этот проект составят около 3 млрд руб., сообщал «Интерфакс» в июне этого года со ссылкой на гендиректора Корпорации развития Московской области Тимура Андреева.

«А плюс девелопмент» – крупный федеральный девелопер складской недвижимости. Владельцем компании, согласно ЕГРЮЛ, является Петр Гавырин. Основные активы компании сосредоточены в Санкт-Петербурге – среди них «А плюс парк Пушкино», «А плюс парк Колпино» и «А плюс парк Шушары». У компании есть также проекты в Татарстане, Перми, Екатеринбурге и Волгограде.

По итогам 2016 г. WIldberries стал крупнейшим онлайн-ритейлером России: аналитики Data Insight оценили его оборот в 45,6 млрд руб. Онлайн-ритейлер специализируется на продаже одежды и обуви, но в последние годы расширил ассортимент другими непродовольственными товарами.