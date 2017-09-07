Бывший офис Сбербанка на Московском проспекте продан по рекордно высокой цене

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Изначально заявленная цена была ниже рыночной: качественные объекты стрит-ритейла малого метража с отдельным входом всегда востребованы Максим Стулов / Ведомости

Российский аукционный дом (РАД) 1 сентября продал на торгах помещение Сбербанка площадью 65,4 кв. м на Московском проспекте, 200, литера А. В торгах приняло участие 27 претендентов, цена выросла в 2,5 раза – с начальных 9,1 млн до 22,7 млн руб.

Здание выкупило частное лицо, сообщили в пресс-службе РАДа. Это помещение на Московском проспекте впервые было выставлено на продажу, во многом это повлияло на ажиотаж вокруг объекта, цитирует пресс-служба РАДа руководителя департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков Ольга Желудкова. По ее мнению, правильно выбранная начальная цена в совокупности с локацией объекта сделали свое дело. «В результате цена составила почти 350 000 руб. за 1 кв. м, что проходит по верхней отметке рынка коммерческой недвижимости для этого района», – добавляет она.

Рестораны впереди 40% объектов стрит-ритейла, открытых в Петербурге во II квартале 2017 г., приходилось на рестораны и кафе, 18% – на магазины одежды, обуви и аксессуаров, 11% – на заведения сегмента «красота и здоровье», 10% – на продуктовые магазины, подсчитали аналитики JLL

Рыночная стоимость подобного помещения – не более 16 млн руб., оценивает руководитель департамента стрит-ритейла Colliers International в Петербурге Александр Просенков. По его мнению, ажиотаж в ходе торгов может быть связан с изначально заниженной ценой, а срок окупаемости помещения по итоговой цене составит 10–12 лет.

Изначально заявленная цена была ниже рыночной: качественные объекты стрит-ритейла малого метража с отдельным входом всегда востребованы, считает руководитель направления стрит-ритейла JLL в Петербурге Юлия Корчемная. По ее словам, в городе есть широкий круг инвесторов, заинтересованных в приобретении помещения в таком бюджете. «Качественное предложение небольшого формата ограничено, тем более если речь идет об объектах на Московском проспекте, который стабильно пользуется спросом со стороны арендаторов», – добавляет Корчемная. По ее оценке, при условии сдачи в аренду по рыночной ставке 2500–2700 руб. за 1 кв. м в месяц достигнутая на торгах стоимость соответствует рынку.

У помещения небольшая площадь и удачная локация на одной из главных транспортных магистралей города, в пешеходной доступности от двух станций метро, оно могло бы подойти для бара или кафе, полагает Просенков. Такое помещение может привлечь арендаторов различных профилей, включая банковские и финансовые организации, специализированные магазины интерьера, продовольственные магазины малого формата, рассуждает Корчемная. По ее словам, в структуре арендаторов Московского проспекта помимо общепита лидирует сфера услуг и товары для дома.

Три других помещения Сбербанка, выставленные на торги в тот же день, ажиотажа не вызвали. Они проданы по цене от 39 200 руб. за 1 кв. м (помещение площадью 236,9 кв. м на въезде в Колпино) до 78 700 руб. за 1 кв. м (161,3 кв. м на пр-те Обуховской Обороны).