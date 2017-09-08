Концессионер трамвайной сети может сэкономить на укладке рельсов

Статья опубликована в № 4403 от 08.09.2017 под заголовком: Чиновники зацепились за рельсы

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Концессионер изменил конструкцию рельсов, что приведет к снижению затрат, сообщает пресс-служба Евгений Егоров / Ведомости

Через неделю после обвинения ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК) в том, что она не укладывается в сроки строительства трамвайной сети в Красногвардейском районе, чиновники вернулись на место строительства. В начале сентября произошла замена подрядчиков, увеличено присутствие специалистов и строительной техники, сообщила вчера пресс-служба администрации Петербурга по итогам выезда на линию будущего трамвайного маршрута.

Концессионер изменил конструкцию рельсов, что приведет к снижению затрат, сообщает пресс-служба. Вместо укладки на монолитном фибробетонном основании компания использует укладку рельсов открытым способом на железобетонных шпалах. На обособленных участках пути используются железнодорожные рельсы, на перекрестках и узлах – трамвайные, следует из сообщения. Сэкономленные концессионером средства предложено вернуть в бюджет города, сообщает пресс-служба.

По концессионному соглашению стоимость строительства объекта – 6,9 млрд руб., а конструкция верхнего строения трамвайных путей на рельсошпальной решетке обойдется в 5,8 млрд руб., сказано в письме комитета по инвестициям, с которым ознакомились «Ведомости». Образовавшуюся экономию в размере 1,1 млрд руб. необходимо вернуть в бюджет Петербурга путем заключения дополнительного соглашения к концессионному соглашению с ТКК на уменьшение размера инвестиционного платежа, перечисляемого комитетом по развитию транспортной инфраструктуры, сказано в документе. Администрация сообщала, что в декабре перечислила концессионеру 398,7 млн руб.

В конкурсном предложении и документации, полученной органами государственной власти, предусмотрена монолитная конструкция, сообщила вчера пресс-служба комитета по инвестициям. По ее данным, комитет не видит возможности строительства путей на рельсошпальной конструкции.

В пресс-службе ТКК от комментариев отказались.

14 км путей По условиям соглашения ТКК реконструирует не менее 14 км трамвайных путей по маршрутам № 8, 10, 59 и 64, построит депо, остановочные павильоны, автоматическую систему управления движением на перекрестках, закупит подвижной состав. Концессионер обязуется также реконструировать пр-т Наставников от Хасанской улицы до Ириновского проспекта.

ТКК на 60% принадлежит ИК «Лидер», на 20% – ПАО «Группа ЛСР», по 10% у аффилированных с «Лидером» ОАО «Главная дорога» и ООО «Новое качество дорог», согласно «СПАРК-Интерфаксу». Концессионное соглашение на создание, реконструкцию и эксплуатацию трамвайной сети в Красногвардейском районе на 30 лет ТКК и администрация Петербурга заключили весной 2016 г. Срок проектирования и реконструкции объекта – не более 2,5 года, затраты в ценах на 2015 г. – около 6,5 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. в виде капитального гранта должен выделить городской бюджет, сообщала пресс-служба администрации. Ожидаемая выручка от проекта – 22,4 млрд руб., 10,3 млрд руб. из которых приходится на субсидии из бюджета за проезд льготных пассажиров.

О том, что концессионер на полгода опаздывает с реконструкцией сети, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил 31 августа. Первые два этапа должны были закончиться в середине августа, но они на начальной стадии, небольшое число рабочих выведено на объект как раз сегодня, написал он в Telegram. Соглашение предусматривает начало тестовой эксплуатации первого этапа (от ст. м. «Ладожская» до ул. Хасанской) в IV квартале 2017 г., а полный ввод объекта в эксплуатацию – IV квартал 2018 г., уточняла тогда пресс-служба ТКК.

Частный трамвай поедет по маршруту в ноябре 2017 г., считает Албин. Вчера он выразил благодарность «компании ЛСР, органам власти за то, что мы пошли на этот эксперимент и с большим трудом, преодолевая имущественно-правовые вопросы, юридические коллизии, приближаемся к завершению этого проекта», сообщила пресс-служба.

Отставание по ряду работ на объекте составляет до двух месяцев, поэтому концессионеру грозит штраф, размер которого может составить 13 млн руб., цитирует пресс-служба председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк.

«На сегодня мы выполняем обязательства в рамках соглашения, о каких-либо штрафных санкциях говорить пока преждевременно», – сообщила пресс-служба группы ЛСР. По ее данным, первые два этапа проекта заканчиваются в ноябре. Комментировать график платежей и возврат средств в ЛСР отказались.

Если на этапе стройки осуществляются бюджетные затраты, то город может претендовать на обоснованный возврат этих средств, говорит управляющий партнер «Качкин и партнеры» Денис Качкин.