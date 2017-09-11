Проект спортивно-концертного комплекса в Петрозаводске подготовит компания Романа Ротенберга

Статья опубликована в № 4404 от 11.09.2017 под заголовком: СКА придет на «Карелия-арену»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Спортивно-концертный комплекс может перетянуть зрителей с других площадок goskomsportrk.ru

Администрация Карелии в пятницу объявила о выборе проекта спортивно-концертного комплекса (СКК) «Карелия-арена». Разработкой проектной документации займется московский холдинг «Спортконцепт», инвестором будет московское ООО «Фан дженерэйшн», сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики. Строительство планируется начать в 2018 г., инвестиции, по данным администрации, составят 1 млрд руб.

По данным республиканского министерства по делам молодежи, физкультуре и спорту, площадь СКК составит 15 000 кв. м, там можно будет проводить хоккейные матчи и соревнования международного уровня по фигурному катанию, шорт-треку, другим видам спорта, а также концерты, выставки и форумы. Вместимость будет варьироваться от 3000 до 5000 зрителей в зависимости от функции.

«Спортконцепт» выбран для проектирования и строительства СКК «Карелия-арена», сообщил «Ведомостям» гендиректор «Спортконцепта» Эдуард Синельников. Договор с администрацией пока не подписан, добавил он.

Гендиректор «Фан дженерэйшн» Владимир Кедринский не ответил на запрос «Ведомостей».

На базе «Карелия-арены» планируется создание профессионального хоккейного клуба для участия в чемпионатах ВХЛ и МХЛ, предполагается дальнейшее совместное использование с хоккейным клубом СКА.

Холдинг «Спортконцепт» занимается организацией спортивных мероприятий, дистрибуцией спортивных брендов, обслуживанием ледовых арен, лицензированием и спонсорством, сказано на сайте компании. По данным ЕГРЮЛ, до конца 2016 г. единственным владельцем ООО «Спортконцепт» был Роман Ротенберг, вице-президент ХК СКА, первый вице-президент Федерации хоккея. В конце 2016 г. у компании сменился собственник: теперь 100% ее долей у ООО «УК «Апрель инвестиции», управляющего ЗПИФ «Фонд развития российского спорта». Ротенберг входит в список лиц и компаний, подпавших под санкции США из-за событий на Украине в 2014 г.

Уже было Десять лет назад на участке, выделенном «Карелия-арене», тоже планировали построить Ледовый дворец. В октябре 2006 г. был торжественно заложен первый камень, однако строительство так и не началось, сообщает сайт «Петрозаводск говорит».

По данным «СПАРК-Интер­факса», ООО «Фан дженерэйшн» (до 2009 г. – «Онэксим-девелопмент») принадлежит кипрской Integro Holdings Ltd. Компания зарегистрирована по адресу: Тверской бульвар, 13, стр. 1, там же, где группа «Онэксим», ООО «Ё-авто», благотворительный фонд культурных инициатив Михаила Прохорова. Гендиректор компании Кедринский до 2008 г. работал заместителем гендиректора «Норникеля». В 2015 г. выручка компании составила 15 000 руб., чистая прибыль – 50,9 млн руб. В 2016 г. при аналогичной выручке убыток составил 9,8 млн руб. По данным Мосгосстройнадзора, ООО «Фан дженерэйшн» – инвестор киноконцертного зала «Москва-сити».

Соглашение о сотрудничестве с «Фан дженерэйшн» врио главы Карелии Артур Парфенчиков подписал в марте 2017 г., сообщает информагентство «Республика». 8 июля Парфенчиков своим распоряжением предоставил ООО «Карелия-арена» землю для строительства СКК. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Карелия-арена» на 75% принадлежит фонду 100-летия республики, а на 25% – АО «Корпорация развития Республики Карелии».

Инвестиции в размере 1 млрд руб. в контексте рынка можно оценить как небольшие и вполне адекватные для подобных проектов, считает президент корпорации «Петербургская музыкальная индустрия» Евгений Финкельштейн. По его словам, окупаемость сильно зависит от поддержки региональных властей, при ее наличии проект может быть окупаем, несмотря на небольшую емкость рынка. Подобные комплексы способны притягивать на себя аудиторию и быть прибыльными за счет универсальности, добавил Финкельштейн. Население Петрозаводска, согласно данным Карелиястата на 1 января 2017 г., составляет 278 551 человек, Республики Карелии – 627 023 человека. Крупнейшие площадки в Петрозаводске – дворец культуры «Машиностроитель» на наб. Варкауса, 11, который располагает концертным залом на 620 мест, а также спортивный комплекс «Луми» на Неглинской набережной, 52, площадью 1830 кв. м, открывшийся в 2014 г. (включает крытый каток, спортзал и трибуны на 400 мест, позволяет проводить спортивные соревнования и концерты). Стоимость проекта, согласно информации местных СМИ, составила 290 млн руб., строительством занималась компания «Тяжэнерго».