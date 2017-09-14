Арендатор портика Руска в суде добился права на покупку здания

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В последнее время в здании располагались магазины Евгений Егоров / Ведомости

Компания «Геральда» выиграла иск о выкупе портика Руска у комитета имущественных отношений Петербурга (КИО). 13-й апелляционный арбитражный суд 12 сентября обязал КИО не препятствовать ООО «Геральда» в законных правах и обеспечить процедуру выкупа здания площадью 306,2 кв. м на Думской улице, 2, рядом с Невским проспектом. Это восстановленное в 1972 г. здание архитектора Луиджи Руска (построено в 1805–1806 гг.).

Договор аренды портика Руска «Геральда» заключила с администрацией Петербурга в 2005 г., а августе 2017 г. договор истек. В начале 2017 г. компания обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к КИО, который отказался продать ей здание. Компания ссылалась на право преимущественного выкупа арендуемого имущества, а КИО указывал на отсутствие этого права, в том числе из-за 66 241 руб. задолженности по неустойке. В июне суд отказал «Геральде», и она подала апелляционную жалобу. Компания оценивает здание в 125 млн руб.

Суд удовлетворил все требования истца, за исключением одного – обязать КИО заключить договор о выкупе здания за 125 млн руб., рассказал партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов, который представляет интересы «Геральды». По его словам, суд ограничился формулировкой «обязать КИО в установленные законом сроки осуществить действия по заключению договора о выкупе». «На практике это означает, что может заново обсуждаться стоимость выкупа, так как именно ее должен будет определить КИО», – замечает юрист. По его словам, если КИО не станет обжаловать решение суда, то будет должен сделать оценку здания и прислать «Геральде» договор купли-продажи. В КИО на запрос «Ведомостей» не ответили.

Чья компания По данным «СПАРК-Интер­факса», ООО «Геральда» в равных долях принадлежит Маргарите Лямзиной и Ефраиму Стучевскому, который также является совладельцем ООО «Терминал святого Петра» (занимается транспортной обработкой грузов) и ООО «Орион». Его партнеры по этим компаниям – Кирилл Крупник и Наталия Тюльпанова.

«Мы будем настаивать на своей цене, но сначала нужно узнать, какое новое предложение сделает КИО», – сообщили в пресс-службе Yard Group. Председатель совета директоров Yard Group Андрей Кошкин – гендиректор «Геральды».

В ноябре 2016 г. КИО передал портик Руска в оперативное управление Городскому туристско-информационному бюро (государственное бюджетное учреждение, подведомственное комитету по развитию туризма). Бюро уже разработало кампанию по продвижению и развитию портика Руска на будущий год, там планировалось разместить «ультрасовременный информационный туристский центр, организовать культурный кластер с передвижной выставкой, приуроченной к проведению ЧМ-2018, передал через пресс-службу его директор Евгений Панкевич.

Исходя из собственной практики по спорным объектам на Невском проспекте Некрестьянов ожидает от КИО оценки в 600 000–800 000 руб. за 1 кв. м, но эту цену можно будет оспорить, добавляет он. С учетом расположения на главной городской магистрали здание вряд ли будет стоить меньше чем 150 000–200 000 руб. за 1 кв. м, считает директор департамента инвестиционных услуг Colliers в Петербурге Анна Сигалова. Председатель совета директоров АРИНа Андрей Тетыш оценивал стоимость коммерческой недвижимости на Думской улице в 300 000–650 000 руб. за 1 кв. м. «Мы готовы вкладываться в исторические здания, но хочется иметь гарантии, что правила игры не поменяются через пару лет. Инвестиции – это игра вдолгую», – передает пресс-служба слова Кошкина.

В пресс-службе Yard Group не сообщают о планах по использованию портика Руска в будущем. Ранее там располагались магазины. Здание может быть использовано под торговую функцию, возможно – под концептуальный ресторан с учетом сложившегося имиджа Думской улицы, замечает Сигалова. По ее мнению, здание также может быть интересно для банка.