Жилой проект «ВТБ девелопмента» «Югтаун» близок к утверждению

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Начало проектирования жилой части «Югтауна» запланировано на 2017 г., начало строительства – на 2018–2019 гг. Е. Егоров / Ведомости

Комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) в пятницу одобрила использование нескольких участков в Шушарах под жилую среднеэтажную застройку, заявителем выступало АО «ВТБ капитал», сообщила пресс-служба администрации Петербурга. Речь идет о шести участках общей площадью 86 га, которые будут развиваться в рамках проекта «Югтаун», рассказал «Ведомостям» директор центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, участвовавший в заседании комиссии. По его словам, на участках планируется построить жилье для 12 500 человек из расчета 28 кв. м на человека. В пресс-службе «ВТБ девелопмента» в пятницу от комментариев отказались. В рамках проекта «Югтаун» «ВТБ девелопмент» собирается построить на 198 га северо-восточнее пересечения Пулковского и Волхонского шоссе 550 000 кв. м малоэтажного жилья и 510 000 кв. м объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, сообщал девелопер в 2016 г.

Начало проектирования жилой части «Югтауна» запланировано на 2017 г., начало строительства – на 2018–2019 гг., передавал тогда через пресс-службу Александр Паршуков, директор по инвестициям «ВТБ девелопмента». Объем инвестиций он оценивал в 40 млрд руб., к освоению жилых кварталов компания планировала привлекать застройщиков. 10 га в Шушарах должен занять развлекательный комплекс «Ленфильм-парк», соглашение о выделении участка «ВТБ девелопмент» подписал с киностудией «Ленфильм» в марте 2016 г.

Объем инвестиций в строительство жилья составит около 50 000 руб. за 1 кв. м реализуемых площадей, оценивает управляющий партнер Rusland SP Альбина Ямалетдинова. Поскольку продажи квартир открываются вместе с началом строительно-монтажных работ, инвестиции могут окупиться еще до ввода объекта в эксплуатацию, замечает она.

По словам Карпова, девять человек на КЗЗ проголосовали за одобрение проекта, трое – против. Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева сообщила «Ведомостям», что голосовала против одобрения проекта «Югтаун». Она ссылается на принятый в 1945 г. декрет Совнаркома, который запрещает промышленное и крупное жилищное строительство в парковой зоне Пулковской обсерватории. Его никто не отменял, говорит депутат. По ее мнению, в этом районе в принципе не нужно расширение жилищного строительства. «Уже согласованы «Планетоград», город-спутник Южный и еще ряд объектов, в общей сложности в них будет жить около 300 000 человек. Где все эти люди станут работать?» – размышляет депутат. Дмитриева опасается ухудшения дорожной ситуации и нехватки социальных объектов.

Успех проекта будет зависеть от транспортной доступности района, говорит Ямалетдинова. «Открытие заявленной станции метро в Шушарах позитивно отразится на привлекательности локации и спросе на квартиры в новостройках, – считает она. – Сейчас первичная недвижимость здесь не пользуется высоким спросом».

Комиссия вынесла рекомендательное решение, утверждать его будет комитет по градостроительству, заметил Карпов. По его оценке, шансы на утверждение у проекта близки к 100%.