Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Смольный покупает квартиры по себестоимости
Администрация Петербурга потратит 4 млрд рублей на квартиры
В городских аукционах участвуют только два застройщика
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В собственность Петербурга приобретаются одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры, расположенные в многоквартирных домах
Евгений Егоров / Ведомости
Комитет имущественных отношений (КИО) объявил о покупке 958 квартир общей площадью более 52 713 кв. м. Информация о 10 электронных аукционах на общую сумму 3,98 млрд руб. опубликована на сайте госзакупок в конце прошлой недели. Квартиры приобретаются в государственную собственность Петербурга путем заключения договора участия в долевом строительстве.
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