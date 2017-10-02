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Светлана Зайцева
Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Смольный покупает квартиры по себестоимости

Администрация Петербурга потратит 4 млрд рублей на квартиры

В городских аукционах участвуют только два застройщика

Комитет имущественных отношений (КИО) объявил о покупке 958 квартир общей площадью более 52 713 кв. м. Информация о 10 электронных аукционах на общую сумму 3,98 млрд руб. опубликована на сайте госзакупок в конце прошлой недели. Квартиры приобретаются в государственную собственность Петербурга путем заключения договора участия в долевом строительстве.

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