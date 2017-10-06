Покупателем российских активов Immofinanz может стать петербургская Fort Group
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Переговоры о покупке российского портфеля австрийского девелопера Immofinanz ведет Fort Group, сделка может быть закрыта до конца года, сообщили «Ведомостям» три консультанта и источник, близкий к одной из сторон. О том, что активные переговоры о продаже торговых объектов в Москве ведутся с одним претендентом, Immofinanz сообщила в среду вечера, добавив, что есть и другие потенциальные покупатели. Ключевые условия могут быть доработаны, компания по-прежнему рассчитывает продать российские активы до конца 2017 г., говорится на ее сайте. Представитель Immofinanz Беттина Шрагл отказалась назвать партнера по переговорам и цену актива. Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко отказался от комментариев.
У Immofinanz пять торговых центров в России, все они находятся в Москве: GoodZonе на Каширском шоссе, «Пятая авеню» на ул. Маршала Бирюзова, а также три комплекса «Золотой Вавилон» – в Отрадном, Ясеневе и на пр-те Мира. Общая арендуемая площадь этих объектов – 278 500 кв. м. Их рыночная стоимость на 30 июня 2017 г. – 976,4 млн евро, сказано в отчете австрийского девелопера.
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