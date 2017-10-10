Смольный на четыре года продлил срок реализации бывшего проекта ГК «Город»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Завершением других проектов «Города» занимается ХК «Эра» Евгений Егоров / Ведомости

Сроки подготовки документации и строительства для проекта ООО «Комета» на Университетском проспекте и ул. Шахматова в Петергофе продлены, следует из постановления правительства Петербурга от 5 октября. «Комета», которая арендует этот участок, должна разработать и согласовать проект планировки до 16 ноября 2017 г. (первоначально – до сентября 2013 г.), поставить участки на кадастровый учет до февраля 2019 г., построить инженерную инфраструктуру к маю 2019 г. и завершить жилищное строительство до мая 2023 г. (прежний срок – март 2019 г.).

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Комета» на 60% принадлежит финдиректору ИК «Ренорд-инвест» Евгению Калинину, на 30% – Екатерине Ломоносовой и на 10% – Сергею Соколову. До 2016 г. его собственником был Василий Беспалов, совладелец нескольких компаний «Города» и банка «Фининвест». ИК «Ренорд-инвест» считается близкой к банку «Санкт-Петербург». Соколову на 20% принадлежит ООО «Холдинговая компания «Эра», которое достраивает объекты «Города». ООО «ХК «Эра» подконтрольно банку «Санкт-Петербург» и Артему Маневичу. Банк направил на достройку домов 1,75 млрд руб., говорил в феврале 2017 г. его представитель. Под контроль «Эры» перешло 50 га на ул. Глухарской в Каменке, которые заложены в банке «Санкт-Петербург».