Полтавченко предложил выделить на строительство метро в 2018 году еще 4 млрд рублей

Е. Егоров / Ведомости

На сегодняшнем заседании правительства Петербурга губернатор Георгий Полтавченко предложил увеличить заложенные в проекте городского бюджета на 2018 г. расходы на строительство метрополитена с 25,9 млрд руб. до 30 млрд руб. Правительство одобрило проект бюджета, губернатор предложил внести изменения ко второму чтению документа в Законодательном собрании.

«Все заявки на строительство метрополитена, которые комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) подал к первому чтению, были удовлетворены в проекте бюджета на 100%», - сообщил после заседания правительства председатель комитета финансов Алексей Корабельников. Он предположил, что дополнительные средства могут быть затребованы на одну из четырех строящихся линий метро, также требуется ремонт наклонных ходов при реконструкции некоторых станций. Заявки ко второму чтению комитет собирает до конца октября, добавил Корабельников. Комментарий КРТИ по поводу новых заявок пока получить не удалось.

В 2018 г. должны быть сданы пять новых станций метро («Новокрестовская», «Беговая», «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»). Ранее по заявке КРТИ город увеличил финансирование Красносельско-Калининской линии с 1,1 млрд руб. до 7,4 млрд руб. за счет более поздних периодов.

Единственная потребность, о которой «Метрострой» говорит городу уже давно, - увеличить цену контракта Фрунзенского радиуса, говорит представитель ОАО «Метрострой» Екатерина Гигиняк. Контракт на строительство линии метрополитена от станции «Международная» до «Южной» длиной 5,23 км в феврале 2014 г. выиграл «Метрострой», стоимость контракта составила 26 млрд руб., срок сдачи – 20 декабря 2018 г. Сейчас требуется увеличение цены контракта, поскольку средств на достройку не хватает, говорит она. На какие именно цели КРТИ может запросить 4 млрд руб., она сказать затруднилась. Кроме того, сейчас город активно обсуждает перспективные планы развития метро Петербурга, в связи с этим в ближайшее время потребуется финансирование на проекты новых линий, предположила Гигиняк.

Одобренный проект бюджета предусматривает адресную инвестиционную программу в объеме 88,7 млрд руб. Вторая по расходам после строительства метрополитена статья - строительство дорог (16,2 млрд руб.), на строительство и реконструкцию объектов социального назначения планируется потратить 15,5 млрд руб., на объекты коммунального строительства - 15,1 млрд руб., на покупку квартир у застройщиков - 6 млрд руб. Программа на этот год составляет 81 млрд руб., на 1 октября она исполнена на 47% (41 млрд руб.), сообщал ранее комитет финансов.

По словам Полтавченко, увеличение расходов в рамках адресной инвестиционной программы в 2018 г. станет возможным в том числе благодаря выпуску городских облигаций, запланированному в конце этого года. Петербург планирует в конце 2017 г. разместить облигации объемом 40-45 млрд руб. (максимальная планка - 55 млрд руб.), объявил Корабельников в сентябре. Заявленная сумма заимствований для Петербурга – рекорд и в абсолютном, и в относительном выражении, уточняла представитель комитета финансов. Срок погашения бумаг составит семь лет.

Действительно ли городу необходимы заимствования в таком объеме в этом году, поинтересовалась на заседании правительства депутат петербургского заксобрания Оксана Дмитриева. Комитет заинтересован в минимизации объема займа, реальные объемы привлечения будут определяться исходя из фактической потребности бюджета, ответил Корабельников. По его словам, комитет финансов уже провел переговоры и намерен направить 22 предложения по участию в конкурсе на выбор банка-агента.

Согласно одобренному Смольным проекту, дефицит бюджета в 2018 г. составит 48,9 млрд руб.: доходы Петербурга в 2018 г. составят 538,6 млрд руб., расходы – 587,5 млрд. В скорректированной версии городского бюджета на 2017 г. доходы составляют 502,9 млрд руб., расходы – 572,7 млрд, дефицит – 69,8 млрд.