Ввод новых офисов в Петербурге поставил антирекорд

В этом году он увеличился всего на 76 000 кв. м – JLL

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Рост арендных ставок и минимальная вакантность способствуют возобновлению девелоперской активности на рынке офисной недвижимости Петербурга, считают в JLL Евгений Егоров / Ведомости

С января по сентябрь 2017 г. рынок качественных офисов увеличился на 76 000 кв. м – это наименьшее значение для аналогичных периодов за всю современную историю офисного рынка Петербурга, говорится в отчете JLL за III квартал 2017 г. За отчетный период на рынок вышло 48 800 кв. м, введены в эксплуатацию четыре объекта – «Пономарев центр», Renaissance Business Park, Reforma и БЦ на Октябрьской набережной, 10. Если все анонсированные на IV квартал проекты будут реализованы, итоговый объем ввода в 2017 г. составит около 150 000 кв. м, что на 30% меньше, чем в прошлом году. Средневзвешенная запрашиваемая ставка в классе А в III квартале выросла на 2,7% до 1691 руб. за 1 кв. м в месяц, в классе В – на 0,5% до 1183 руб. за 1 кв. м в месяц (включая НДС и эксплуатационные расходы), подсчитали в JLL. В 2018 г. ставки вырастут на 5–6%, полагает руководитель отдела исследований JLL в Петербурге Владислав Фадеев. Объем чистого поглощения качественных офисных площадей в Петербурге за первые три квартала сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 110 000 кв. м. По итогам года он достигнет 170 000–180 000 кв. м, ожидает Фадеев.