Администрация Ленобласти сократит расходы на выкуп социальной инфраструктуры

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Жилое строительство в Ленобласти пока растет Евгений Егоров / Ведомости

С января по сентябрь 2017 г. в Петербурге, по данным Петростата, было введено в эксплуатацию 2,2 млн кв. м жилых домов (44 885 квартир), а в Ленобласти – 2 млн кв. м жилых домов (43 759 квартир). В 2017 г. в Петербурге запланировано ко вводу 3 млн кв. м жилья, сообщал городской комитет по строительству. Правительство Ленобласти прогнозировало на 2017 г. ввод 2,05 млн кв. м жилья, но по факту ожидает 2,3–2,4 млн кв. м, говорит представитель пресс-службы. По его словам, это рекордный результат для Ленобласти. «Мы наблюдаем результат строительных проектов, которые начинались три года назад», – объясняет он.

Для привлечения застройщиков на граничащие с городом территории администрация Ленобласти с 2013 г. компенсировала девелоперам до 100% расходов на детские сады и школы из налогов, которые они заплатили в бюджет. В 2016 г. область изменила правила игры – застройщики самых привлекательных территорий не могут больше рассчитывать на полный возврат затрат на соцобъекты. Вчера на встрече с депутатами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал ошибкой избыточную выдачу разрешений на строительство новых жилых кварталов и пообещал сокращать объем средств на выкуп инфраструктуры у застройщиков.