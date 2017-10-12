Администрация Ленобласти сократит расходы на выкуп социальной инфраструктуры
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
С января по сентябрь 2017 г. в Петербурге, по данным Петростата, было введено в эксплуатацию 2,2 млн кв. м жилых домов (44 885 квартир), а в Ленобласти – 2 млн кв. м жилых домов (43 759 квартир). В 2017 г. в Петербурге запланировано ко вводу 3 млн кв. м жилья, сообщал городской комитет по строительству. Правительство Ленобласти прогнозировало на 2017 г. ввод 2,05 млн кв. м жилья, но по факту ожидает 2,3–2,4 млн кв. м, говорит представитель пресс-службы. По его словам, это рекордный результат для Ленобласти. «Мы наблюдаем результат строительных проектов, которые начинались три года назад», – объясняет он.
Для привлечения застройщиков на граничащие с городом территории администрация Ленобласти с 2013 г. компенсировала девелоперам до 100% расходов на детские сады и школы из налогов, которые они заплатили в бюджет. В 2016 г. область изменила правила игры – застройщики самых привлекательных территорий не могут больше рассчитывать на полный возврат затрат на соцобъекты. Вчера на встрече с депутатами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал ошибкой избыточную выдачу разрешений на строительство новых жилых кварталов и пообещал сокращать объем средств на выкуп инфраструктуры у застройщиков.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}