Glorax Development купила 18 га на Лиговке по начальной цене

Там можно построить до 600 000 кв. м недвижимости, но проект сложный

У продаваемого участка много обременений Ю.Славцов / Ведомости

Торги по продаже комплекса зданий компании «Трансконтейнер» (входит в РЖД) и прав аренды 18 га на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге признаны несостоявшимися: договор купли-продажи этих активов будет заключен с единственным участником - компанией Glorax Development, рассказал источник, близкий к организаторам аукциона.

Эту информацию подтвердили совладелец Glorax Development Андрей Биржин и представители «Трансконтейнера» и Российского аукционного дома (РАД, организатор торгов). Объекты обойдутся девелоперу в 1,1 млрд руб., что соответствует начальной стоимости лотов.

Низкий интерес к имуществу «дочки» РЖД представитель РАД объясняет тем, что у продаваемого участка много обременений.

Потенциально он представляет большой интерес с точки зрения редевелопмента территории, но для реализации полноценного жилищного проекта необходимо с нуля разработать градостроительную документацию и внести изменения в Генплан, а учитывая то, что площадка расположена в исторической части Санкт-Петербурга, такая процедура займет весьма длительное время, объясняет он.

Что Glorax Development планирует делать с приобретенным участком, представитель компании не комментирует. По словам партнера Colliers International Владимира Сергунина, на территории «Трансконтейнера» можно построить жилой район на 500 000-600 000 кв. м. Генеральный директор Knight Frank St. Petersburg называет куда более маленькую площадь - 270 000 кв. м жилья. С учетом того, что это промышленная территория, застройщику, скорее всего, необходимо будет снести имеющиеся здания, очистить участок и провести рекультивацию земли, поэтому инвестиции в проект могут составить порядка 15 млрд руб., подсчитал он.

О создании Glorax Group (в нее входит и Glorax Development) и фонда Glorax Capital на $1 млрд Биржин объявил в 2014. Тогда его представитель говорил, что бизнесмен продал 30% в другой девелоперской компании Tekta Group и теперь планирует инвестировать около $3 млрд в девелоперские, инфраструктурные и гостиничные проекты, а также IT-стартапы. Общий девелоперский портфель компании сейчас составляет около 2 млн кв. м, при этом практически все проекты расположены в Санкт-Петербурге, следует из информации на её сайте.

У Glorax Development уже есть проекты в районе Лиговского проспекта. Там она строит два жилых комплекса «Первый квартал» (106 000 кв. м) и «Второй квартал» (70 000 кв. м). Кроме того, в конце сентября компания заявила о покупке участка на улице Тосина, где можно построить еще 40 000 кв. м. «Сумма инвестиций в новый проект составит порядка 2,5 млрд руб.», - сообщал тогда управляющий партнер Glorax Development Дмитий Коновалов. По его словам, в общей сложности компания инвестирует в проекты на Лиговском проспекте более 10 млрд руб.