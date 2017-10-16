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Антон Филатов
Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Tekta Group пристраивается к ЗиЛу

Tekta Group может выкупить у Романа Троценко участок рядом с ЗиЛом

Она хочет построить в Нагатинской пойме 143 000 кв. м жилья

Tekta Group ведет переговоры о покупке владельца 8,4 га в Нагатинской пойме, фирмы «Пассажирский порт», у структуры Aeon Corporation Романа Троценко «Аэон девелопмент», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Представитель Tekta Group от комментариев отказался. Запрос в Aeon Corporation остался без ответа. Правда, на прошлой неделе ее топ-менеджер уверял, что этот проект «пока остается в портфеле компании».

На территории «Пассажирского порта» планируется построить 143 000 кв. м недвижимости, включая около 80 000 кв. м жилья, остальное – коммерческие площади, социальная инфраструктура и парковка, следует из презентации проекта. Впрочем, по данным на сайте Aeon Corporation, общая площадь проекта – 132 000 кв. м. Инвестиции в него могут превысить 10,6 млрд руб., следует из презентации, но выручка от продажи ожидается на уровне 18,5 млрд руб. Партнер Colliers International Владимир Сергунин с этими цифрами согласен. Рыночную стоимость площадки он оценивает в 2–2,5 млрд руб. Хотя, по его мнению, частично земля может быть оплачена готовыми площадями. В этом случае продавец получит 700–800 млн руб. деньгами и около 20% продаваемого жилья, подсчитал Сергунин.

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