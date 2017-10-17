Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: Панорамная реновация
Собственники отеля «Санкт-Петербург» за пять лет вложат 1,5 млрд рублей в его реновацию
После получения статуса «4 звезды» отель на 25% повысил цены
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Гостинице придется конкурировать с международными операторами
Лидия Верещагина / Для Ведомостей
К лету 2019 г. гостиница «Санкт-Петербург» будет обновлена полностью, рассказал гендиректор отеля «Санкт-Петербург» Андрей Петелин. По его словам, за три года собственники уже вложили в реновацию 1 млрд руб., обновлено 240 номеров из 640. Также летом этого года на верхнем этаже открылся панорамный ресторан La Vue на 280 мест.
В этом году еще 150 номеров будут закрыты на реновацию, они примут постояльцев в мае 2018 г., говорит Петелин. К ЧМ-18 планируется также закончить строительство spa-центра. Оставшиеся номера будут обновлены к лету 2019 г. Инвестиции в завершение реконструкции составят около 500 млн руб. Окупить инвестиции предполагается за 8–10 лет, говорит Петелин.
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