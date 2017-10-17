Недвижимость
Платный
Светлана Зайцева
Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4430 от 17.10.2017 под заголовком: «Эталон» верит в рост

Продажи «Эталона» в III квартале начали расти

На итогах за девять месяцев это пока не отразилось

С января по сентябрь 2017 г. группа «Эталон» продала на 2% больше недвижимости, чем годом раньше: заключено 6734 контракта на 350 052 кв. м. Продажи остались на уровне прошлого года и составили 33,56 млрд руб., сказано в отчете компании. В первом полугодии 2017 г. было продано несколько объектов коммерческой недвижимости – отдельно стоящих зданий, объясняет представитель «Эталона». «При заключении таких сделок средние цены в пересчете на квадратный метр устанавливаются несколько ниже обычной цены для коммерческих помещений», – добавил он.

Поступления денежных средств увеличились на 10% по сравнению с тем же периодом 2016 г. до 31,43 млрд руб. «Мы продолжили оптимизацию запасов готовых квартир, что привело к их снижению с 244 000 кв. м на конец 2016 г. до 165 000 кв. м на 30 сентября 2017 г.», – цитирует пресс-служба президента «Эталона» Вячеслава Заренкова. За девять месяцев 2017 г. «Эталон» ввел в эксплуатацию 128 000 кв. м, это на 36% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике