Продажи «Эталона» в III квартале начали расти

На итогах за девять месяцев это пока не отразилось

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В III квартале 2017 г. «Эталон» продал 114 000 кв. м, на 7% больше, чем годом раньше М. Стулов / Ведомости

С января по сентябрь 2017 г. группа «Эталон» продала на 2% больше недвижимости, чем годом раньше: заключено 6734 контракта на 350 052 кв. м. Продажи остались на уровне прошлого года и составили 33,56 млрд руб., сказано в отчете компании. В первом полугодии 2017 г. было продано несколько объектов коммерческой недвижимости – отдельно стоящих зданий, объясняет представитель «Эталона». «При заключении таких сделок средние цены в пересчете на квадратный метр устанавливаются несколько ниже обычной цены для коммерческих помещений», – добавил он.

Поступления денежных средств увеличились на 10% по сравнению с тем же периодом 2016 г. до 31,43 млрд руб. «Мы продолжили оптимизацию запасов готовых квартир, что привело к их снижению с 244 000 кв. м на конец 2016 г. до 165 000 кв. м на 30 сентября 2017 г.», – цитирует пресс-служба президента «Эталона» Вячеслава Заренкова. За девять месяцев 2017 г. «Эталон» ввел в эксплуатацию 128 000 кв. м, это на 36% больше, чем за аналогичный период 2016 г.