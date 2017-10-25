Минфин готовит ипотеку под 6%

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Минфин, по словам Платонова, пока не планирует субсидировать ставки «так массово и безадресно для всех граждан», как сейчас
Евгений Разумный / Ведомости
Программа субсидирования ипотечной ставки завершена, напомнил на круглом столе «Эксперт РА» замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей Платонов. По этой программе любой человек мог взять кредит на покупку квартиры в новостройке под 12% годовых.
Минфин, по словам Платонова, пока не планирует субсидировать ставки «так массово и безадресно для всех граждан», как сейчас. Ведомство рассматривает вариант субсидий для отдельных категорий ипотечных заемщиков - ставки по таким кредитам могут быть близки к 6%, отметил Платонов. Пока вопрос обсуждается, уточнил он, возможно, субсидии будут предлагать молодым семьям. Пока непонятно, через какие банки будут выдаваться кредиты по льготным ставкам и сколько денег из бюджета понадобится на программу, добавил Платонов. Определиться с этим Минфин собирается до конца года.
По нынешней программе было выдано 928 млрд руб. льготных кредитов, привел цифры чиновник. Бюджет потратил на нее около 15 млрд руб. В этом году планировались траты на 10 млрд руб., но банки не выдали такого количества льготных кредитов, констатировал Платонов. В итоге за 2017 г. из бюджета на субсидирование ставки пошло 3,7 млрд руб.
Положение о субсидировании ипотечных ставок премьер Дмитрий Медведев подписал в марте 2015 г. Сначала льготная ставка составляла 13%. Из бюджета тогда планировалось выделить на эти цели 20 млрд руб. На тот момент ключевая ставка ЦБ составляла 15%. Отдельные банки предлагали ипотеку под 20% годовых, говорилось в пояснительной записке к положению. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным в августе этого года, составила 10,58%, следует из данных Банка России.
Власти и квартирный вопрос в России
Марат Абулхатин/ТАСС
«Не мы принимали решение раздавать квартиры в многоквартирных домах… А теперь мы пытаемся абсолютизировать права собственности на квартиры. Если эти права будут абсолютны, ничем не ограничены, жилой дом точно развалится, не дожидаясь никакого сноса, я вас уверяю», – заявил вице-премьер Дмитрий Козак на парламентских слушаниях законопроекта о реновации в Госдуме 6 июня
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Вице-премьер Игорь Шувалов ярко выступил летом 2016-го, когда ему показали новостройку в Казани: «Нам показали сегодня квартиры в Казани [площадью] 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье» (цитата по tatar-inform.ru)
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Виталий Невар / ТАСС
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает, что молодежь не покупает квартиры, потому что постоянно где-то гуляет: «Молодежь мало проводит времени внутри квартир. Отсюда тренд на маленькие квартиры» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что москвичам, чьи дома пойдут под снос, не нужно предоставлять равные по стоимости квартиры: «Равноценное жилье хуже для граждан, чем равнозначное. Жилье, которое мы предоставляем при переселении, на 25–35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим <...> Мы предлагаем метр на метр, увеличение квадратуры вспомогательных площадей» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью радиостанции «Говорит Москва» на вопрос ведущего о том, какой процент жильцов домов, определенных под снос, может принять положительное решение, ответил, что результат уже известен. «Да жизнь уже проголосовала за все», – сказал Хуснуллин (интервью опубликовано на сайте Мосстройкомплекса в начале апреля)
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Игорь Стомахин / PhotoXPress
Руководитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (его комитет отвечает за законопроект о реновации) считает, что ипотеку на квартиры в пятиэтажке можно было взять только в 1950-х годах. Но поскольку тогда такого продукта не было, то и ипотечников в пятиэтажках нет: «Пятиэтажки в ипотеку не берут, это же дома 1950-х годов постройки, тогда такого понятия даже не было» (цитата по «Коммерсанту», 26 апреля 2017 г.)
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что этажность жилых домов в Москве должна подрасти. «Пятиэтажки для мегаполиса в наши дни - слишком большая роскошь», - заявил Кузнецов в интервью «Российской газете» (апрель 2017 г.)
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Личный архив
Архитектор Алексей Кротов, по проекту которого в Москве была реконструирована единственная пятиэтажка, обреченная под снос, рассказал, что пошло не так с другими пятиэтажками в столице: «Не так пошло, когда чиновники присвоили себе монопольное право на Москву и стали делать все, что взбредет в голову <...> сносить и строить, где и что хотят. И все это делается в интересах определенной группы лиц, для которой такие понятия, как городская среда, архитектурные традиции, потребности людей в качественном и удобном жилье, – пустой звук» (интервью «Новым известиям», апрель 2017 г.)