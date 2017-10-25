Минфин готовит ипотеку под 6%

Новые субсидии на жилье будут давать уже далеко не всем

Минфин, по словам Платонова, пока не планирует субсидировать ставки «так массово и безадресно для всех граждан», как сейчас Евгений Разумный / Ведомости

Программа субсидирования ипотечной ставки завершена, напомнил на круглом столе «Эксперт РА» замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей Платонов. По этой программе любой человек мог взять кредит на покупку квартиры в новостройке под 12% годовых.

Минфин, по словам Платонова, пока не планирует субсидировать ставки «так массово и безадресно для всех граждан», как сейчас. Ведомство рассматривает вариант субсидий для отдельных категорий ипотечных заемщиков - ставки по таким кредитам могут быть близки к 6%, отметил Платонов. Пока вопрос обсуждается, уточнил он, возможно, субсидии будут предлагать молодым семьям. Пока непонятно, через какие банки будут выдаваться кредиты по льготным ставкам и сколько денег из бюджета понадобится на программу, добавил Платонов. Определиться с этим Минфин собирается до конца года.

По нынешней программе было выдано 928 млрд руб. льготных кредитов, привел цифры чиновник. Бюджет потратил на нее около 15 млрд руб. В этом году планировались траты на 10 млрд руб., но банки не выдали такого количества льготных кредитов, констатировал Платонов. В итоге за 2017 г. из бюджета на субсидирование ставки пошло 3,7 млрд руб.

Положение о субсидировании ипотечных ставок премьер Дмитрий Медведев подписал в марте 2015 г. Сначала льготная ставка составляла 13%. Из бюджета тогда планировалось выделить на эти цели 20 млрд руб. На тот момент ключевая ставка ЦБ составляла 15%. Отдельные банки предлагали ипотеку под 20% годовых, говорилось в пояснительной записке к положению. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным в августе этого года, составила 10,58%, следует из данных Банка России.

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