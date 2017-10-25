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Эмма Терченко
Банки

Минфин готовит ипотеку под 6%

Новые субсидии на жилье будут давать уже далеко не всем

Программа субсидирования ипотечной ставки завершена, напомнил на круглом столе «Эксперт РА» замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей Платонов. По этой программе любой человек мог взять кредит на покупку квартиры в новостройке под 12% годовых.

Минфин, по словам Платонова, пока не планирует субсидировать ставки «так массово и безадресно для всех граждан», как сейчас. Ведомство рассматривает вариант субсидий для отдельных категорий ипотечных заемщиков - ставки по таким кредитам могут быть близки к 6%, отметил Платонов. Пока вопрос обсуждается, уточнил он, возможно, субсидии будут предлагать молодым семьям. Пока непонятно, через какие банки будут выдаваться кредиты по льготным ставкам и сколько денег из бюджета понадобится на программу, добавил Платонов. Определиться с этим Минфин собирается до конца года.

По нынешней программе было выдано 928 млрд руб. льготных кредитов, привел цифры чиновник. Бюджет потратил на нее около 15 млрд руб. В этом году планировались траты на 10 млрд руб., но банки не выдали такого количества льготных кредитов, констатировал Платонов. В итоге за 2017 г. из бюджета на субсидирование ставки пошло 3,7 млрд руб.

Положение о субсидировании ипотечных ставок премьер Дмитрий Медведев подписал в марте 2015 г. Сначала льготная ставка составляла 13%. Из бюджета тогда планировалось выделить на эти цели 20 млрд руб. На тот момент ключевая ставка ЦБ составляла 15%. Отдельные банки предлагали ипотеку под 20% годовых, говорилось в пояснительной записке к положению. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным в августе этого года, составила 10,58%, следует из данных Банка России.

Власти и квартирный вопрос в России

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