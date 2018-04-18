Кто покупает элитные дома в Подмосковье

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Росту интереса к элитной загородной недвижимости в Подмосковье способствуют санкции против России PhotoXPress

Затяжная зима не помешала самым настойчивым клиентам: стало больше целевых звонков и показов, что обещает в будущем новые договоры, говорит Тимур Сайфутдинов, гендиректор Point Estate. По данным «Метриум премиум», в начале 2018 г. на рынок вышли клиенты, которые по тем или иным причинам, включая политические риски, откладывали сделки. С 20 по 29 марта было зафиксировано на 11% звонков больше, чем с 10 по 19 марта, людей интересуют дорогостоящие объекты как первичного, так и вторичного рынка, рассказывает Илья Менжунов, управляющий директор «Метриум премиум», участник партнерской сети CBRE. По словам Сергея Колосницына, директора департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty, уже в начале года прошло несколько заметных сделок в диапазоне от $2,6 млн до $10 млн (в этом сегменте все еще считают в долларах): загородный дом общей площадью 1568 кв. м на участке 37 соток в КП «Усово Усадьбы» (11 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе) куплен за $10 млн; 1450 кв. м на участке в 41 сотку в КП «Риита» (21 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе) – за $6 млн; коттедж на 800 кв. м на участке в 27 соток в КП «Шервуд» (26 км по Новорижскому шоссе) – за $5 млн.

Риэлторы отмечают повышенный интерес к самым дорогим объектам, от $5–7 млн. По данным Knight Frank, средняя цена проданных в 2017 г. домовладений – 101 млн руб., на 35% больше, чем в 2016 г. «Если в 2016 г. не было ни одной сделки в бюджете более 300 млн руб., то в 2017 г. таких сделок было восемь», – отмечают в компании.

Новое на старом месте

По данным Knight Frank, в начале года на первичном рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья экспонировалось 514 загородных домовладений, которые в общей сложности стоят 63 млрд руб. (цена предложения). За весь 2017 год новое предложение появилось лишь в поселке «Раздоры-2» на Рублевке, 16 домовладений площадью 186–400 кв. м на участках от 8 до 15 соток.

Отсутствие новых проектов серьезно сдерживает развитие. По словам Сайфутдинова, в I квартале 2018 г. на рынок не вышел ни один люксовый проект – и маловероятно, что такие появятся в ближайшем будущем. Менжунов тоже считает, что в среднесрочной перспективе девелоперская активность останется невысокой: многие застройщики элитных проектов скорее будут строить более бюджетное жилье.

Новым сезонным предложением от застройщиков можно назвать дома с отделкой в проектах, которые давно на рынке, говорит Нина Резниченко, директор департамента продаж загородной недвижимости Savills в России. Сейчас во всех поселках в высокой стадии готовности (за исключением тех, где представлены только земельные участки) обязательно есть 2–4 дома с готовой отделкой от застройщика. Резниченко назвала «Довиль» и «Трувиль» (10 и 16 км от МКАД по Минскому шоссе), «Жуковку-21» и «Барвиху-21» (10 и 11 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе соответственно). По подсчетам Point Estate, за год – с конца 2016 г. до конца 2017 г. – доля предложений с отделкой на элитном загородном рынке выросла с 23 до 39%. Застройщики готовы продавать с отделкой, без отделки, просто участки – лишь бы купили. Реализация домов с отделкой – выгодный бизнес, если предлагать правильные дома в правильном месте, считает Сайфутдинов. По данным Kalinka Group, до 20% всего предложения на Рублево-Успенском шоссе составляют дома с отделкой, строящиеся или построенные частными застройщиками в последние 2–3 года.