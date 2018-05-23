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Статья опубликована в № 4572 от 23.05.2018 под заголовком: «Открытие» выходит в центр

«Открытие» отсудило элитный жилой комплекс «Негоциант» на Якиманке

Стоимость объекта может составлять $50 млн, считают эксперты
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Арбитражный суд Москвы обязал управление Росреестра по Москве зарегистрировать за ПАО Банк «ФК Открытие» здание общей площадью 22 688 кв. м и права на земельный участок на 0,38 га по адресу: Москва, ул. Большая Якиманка, 2, следует из информации на сайте суда. По этому адресу расположен многофункциональный апарт-комплекс «Негоциант». Он был построен еще в 2014 г. «Корпорацией развития территорий» (КРТ) Юрия Гусева. Эта компания когда-то разрабатывала проект застройки Болотного острова. Там предполагалось построить 1 млн кв. м недвижимости. Программа получила название «Золотой остров». Впрочем, два работавших с проектом консультанта утверждают, что ни одной квартиры в комплексе продать не удалось.

Из материалов суда следует, что владевшее этим комплексом ЗАО «Негоциант» еще в 2016 г. было признано банкротом. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, здание и участок на Большой Якиманке два раза выставлялись на торги – сначала за 7,2 млрд руб. в июне 2017 г., затем за 6,8 млрд руб. спустя два месяца, но желающих их купить так и не нашлось. В итоге объект был передан «Открытию», которое кредитовало проект. В материалах суда сказано, что общий долг «Негоцианта» перед «Открытием» составляет 6,63 млрд руб. Но управление Росреестра по Москве отказалось регистрировать здание за новым собственником, так как «Открытие» не было признано залоговым кредитором, следует из материалов суда. Арбитражный суд Москвы с этим не согласился и обязал зарегистрировать объект за новым собственником.

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