Развлечения в торговых центрах уходят в виртуальную реальность
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ТЦ чуть крупнее магазина у дома давно перестали быть просто местом покупки товаров – они трансформировались в места проведения досуга для жителей города. Спрос и предложение здесь идут рука об руку, с годами вместе меняясь. Главное изменение, которое наблюдают эксперты, – развлечения перестали быть только детскими (если не принимать во внимание кинотеатры, которым «все возрасты покорны»). Взрослых теперь тоже готовы развлекать.
Полезные игры
Конечно, в России, как и в других странах, основные потребители развлечений в ТЦ – дети, молодежь, говорит руководитель управления экономического и социального развития ГК «А101» Марина Гордеева. Но платят за них взрослые – экономически активные люди в возрасте 25–40 лет, а они тоже хотят праздника. «Родители, бабушки и дедушки больше не желают сидеть на скамейке, пока дети резвятся в детском центре.
Появляются новые форматы, связанные с развлечениями, обучением и социализацией для взрослых. Люди начали даже мыслить иначе: не «что я куплю», а «какие впечатления/эмоции/опыт я получу там». Новые торговые центры соревнуются в уникальности концепций, а именно «впечатления» заставляют людей проводить больше времени и оставаться лояльными конкретному торговому центру», – говорит Гордеева.
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