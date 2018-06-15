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Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: Плата за ресурсы

Сократят ли граждане коммунальные платежи после перехода на прямые договоры с поставщиками

Большинство поставщиков ресурсов не умеют работать напрямую с потребителями
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В конце марта в сфере ЖКХ произошло важное событие: был принят закон о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями (РСО; № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»). Заключив прямые договоры, жители смогут расплачиваться непосредственно с самими поставщиками за воду, тепло, вывоз мусора, электричество и газ «без посредника», минуя управляющую организацию (УО).

Но чтобы идеи закона воплотились на практике, нужно дождаться постановления правительства на эту тему и текста типового договора. Эти документы разрабатывает Минстрой, и на момент написания статьи они еще не были опубликованы.

Свобода маневра

Закон о прямых договорах предоставил жителям свободу маневра: хотят – остаются со своей УО и доверяют ей работу с деньгами, не хотят – отставляют ее и сами распоряжаются платежами. Кроме того, закон защитил граждан от откровенных Остапов Бендеров, переквалифицировавшихся в управдомы. То есть от тех самых компаний, которые собирают деньги жителей, тратят их, как хотят, бывает, отправляют в офшоры, оставляя гигантские долги перед РСО, а себя объявляя банкротами. Не говоря уже об обманутых людях и неотремонтированных сетях. Правда, такие махинации на рынке ЖКХ встречаются гораздо реже, чем еще лет пять назад.

Дело вовсе не в коммунальных триллерах с УО в главной роли злодея. Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (один из авторов закона), указывает на банкротство не мошеннических, а прежде всего порядочных УО, ТСЖ и ЖСК из-за того, что они недостаточно эффективно собирают платежи. Ведь за задолженность перед РСО отвечают именно они. 100% платежей с населения не собирает никто и никогда, сейчас средняя цифра – 93%. «Недосдачу» приходится покрывать из собственных средств. Если из месяца в месяц компания недобирает 4–5–6% платежей, то неминуемо обанкротится. В частности, Хованская сообщила более чем о 200 случаях банкротств ТСЖ по стране.

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Комментарии  ()
voloding
09:53 15.06.2018
Редакция, что за позор? Какие ещё «договора»? Куда корректоры смотрят?!
20
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