Недвижимость / Коммерческая недвижимость

Кредиторы Тельмана Исмаилова продадут ресторан «Прага»

Они хотят выручить за него не менее 2,2 млрд руб.
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Здание ресторана «Прага» на Арбате в ближайшее время будет выставлено на торги: начальная стоимость комплекса площадью 9900 кв. м – 2,2 млрд руб. Это следует из сообщения владельца объекта – компании «Прага-АСТ», признанной в октябре 2017 г. банкротом. Дата торгов еще не определена.

«Прага» – один из самых известных и старейших ресторанов Москвы. Первые постройки на его месте появились еще XVII в. Трактир для московских извозчиков под нынешним названием открыт домовладелицей и меценатом Верой Фирсановой в 1872 г. «Прага» неоднократно меняла владельцев и концепцию: после Октябрьской революции здание было национализировано и использовалось под магазины, столовую и даже библиотеку. В середине 1990-х гг. мэрия Москвы продала «Прагу» группе АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Здесь группа разместила штаб-квартиру.

После закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. у АСТ начались проблемы с кредиторами – она начала терять активы. Самого Исмаилова в 2015 г. суд признал банкротом. В конце 2017 г. бизнесмен оказался заочно арестован Басманным районным судом по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы «Люблино-моторс» Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия.

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