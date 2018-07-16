Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4607 от 12.07.2018 под заголовком: Куда и как расти городам

Куда и как расти городам

Экономист Кирилл Янков о том, что мешает российским мегаполисам прирастать одноэтажными пригородами
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За последние два десятилетия российские крупные города преобразились – и даже не столько их центры, сколько окраины с окрестностями. Среди старой индивидуальной застройки, промышленных зон, полей и остатков леса упорно лезут вверх новые многоэтажные микрорайоны – иногда даже без дорог, без школ и поликлиник, не говоря уже о рабочих местах. В странах с высоким уровнем жизни в таких местах надлежало бы появляться частной застройке, распластанной «сабербии» (suburbia – пригород), под которой понимаются значительные по территории малоэтажные пригороды крупных городов.

Значит ли это, что у нас и в этом есть свой особый путь – в многоэтажки посреди полей за полсотни километров от центра города, путь, чреватый множеством проблем, от перегруженности транспорта до риска превращения новых микрорайонов в социальные гетто? Или же россияне, как и «золотой миллиард», тоже могут расселяться преимущественно в индивидуальном малоэтажном жилье?

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Комментарии  ()
Arty
04:08 12.07.2018
Весьма смело рассуждать о небесспорности собственной квартиры в стране ,где для подавляющего большинства населения это единственно ценный актив ,а рынок аренды крайне непрозрачен и чреват неприятностями как для арендатора ,так и для арендодателя.
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