Американская Hines продает еще один крупный объект
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Американская Hines выставила на продажу складской комплекс общей площадью около 70 000 кв. м в подмосковной Лобне, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам переговоров. Об этом также знают три консультанта, работавших с американской компанией. Причиной продажи они называют то, что у фонда Hines, владеющего этим объектом, заканчивается инвестиционный период. Как правило, фонды покупают активы в недвижимости сроком на 5–7 лет, а склад в Лобне американская компания купила у AIG European Real Estate Partners в 2011 г.
Сумма сделки тогда оценивалась примерно в $80 млн. Сегодня рыночная стоимость комплекса, по словам партнера Colliers International Станислава Бибика, составляет 2,5–2,6 млрд руб. ($37–39 млн по курсу ЦБ на 13 августа). Оценка директора департамента складской и индустриальной недвижимости ILM Russia Александра Перфильева скромнее – 2–2,5 млрд руб. Он напоминает, что комплекс был построен 15 лет назад, что может снизить стоимость комплекса.
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