Статья опубликована в № 4672 от 11.10.2018 под заголовком: Поляны дешевого жилья
Группа МИЦ построит 220 000 кв. м жилья в новой Москве
Инвестиции в комплекс составят около 16 млрд рублей
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Первые семь корпусов (из 14) группа рассчитывает сдать в конце 2020-го – начале 2021 г.
МИЦ «Цветочные Поляны»
Группа компаний МИЦ планирует построить рядом с д. Староселье в новой Москве жилой комплекс «Цветочные поляны» площадью 220 000 кв. м, передал «Ведомостям» гендиректор группы Даромир Обуханич. Об этом проекте также знают три брокера, работающих в новой Москве.
По словам Обуханича, строительство жилого комплекса начнется в конце нынешнего года, а первые семь корпусов (из 14) группа рассчитывает сдать в конце 2020-го – начале 2021 г. Инвестиции в проект гендиректор оценивает примерно в 16 млрд руб.
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