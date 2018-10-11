Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4672 от 11.10.2018 под заголовком: Поляны дешевого жилья

Группа МИЦ построит 220 000 кв. м жилья в новой Москве

Инвестиции в комплекс составят около 16 млрд рублей
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Группа компаний МИЦ планирует построить рядом с д. Староселье в новой Москве жилой комплекс «Цветочные поляны» площадью 220 000 кв. м, передал «Ведомостям» гендиректор группы Даромир Обуханич. Об этом проекте также знают три брокера, работающих в новой Москве.

По словам Обуханича, строительство жилого комплекса начнется в конце нынешнего года, а первые семь корпусов (из 14) группа рассчитывает сдать в конце 2020-го – начале 2021 г. Инвестиции в проект гендиректор оценивает примерно в 16 млрд руб.

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