Capital Group собирается установить рекорд цены жилого квадратного метра

Пентхаус в The Residences at Mandarin Oriental Moscow будет продаваться по $100 000 за 1 кв. м.

На фото – строительство The Residences at Mandarin Oriental Moscow, 2017 г. В 2021 году здесь будет продаваться самое дороге (по цене квадратного метра) жилье в Москве Игорь Генералов/ТАСС

Самый дорогой пентхаус в The Residences at Mandarin Oriental Moscow будет продаваться по $100 000 за 1 кв. м, сообщил Павел Тё, председатель совета директоров и акционер Capital Group – девелопера проекта: таким образом, будет побит рекорд стоимости 1 кв. м в Москве.

Capital Group строит многофункциональный комплекс наземной площадью около 48 000 кв. м на Софийской набережной. (Это Болотный, или Золотой, остров, возникший в конце XVIII в., когда по старице Москвы-реки был проложен Водоотводный канал.) Инвестиции оцениваются в 30 млрд руб. В комплексе будет 137 резиденций и гостиница на 65 номеров под управлением гонконгского люксового оператора Mandarin Oriental, ввод в эксплуатацию – в 2021 г.

Capital Group – один из крупнейших девелоперов Москвы: около 8 млн кв. м жилья в основном премиального и бизнес-класса. Компания создана Тё, Эдуардом Берманом и Владиславом Дорониным, но Тё в интервью «Ведомостям» в 2016 г. уверял: «Все новые проекты, которые компания запустила начиная с 2014 г., – мои личные».

В Москве бывали сделки по $100 000 за 1 кв. м, вспоминают консультанты: примерно по такой цене в 2010 г. учитывались апартаменты в гостинице «Москва» (Four Seasons Hotel Moscow) на Охотном Ряду – она была частью сделки с «Уралкалием» между структурами Сулеймана Керимова и Дмитрия Рыболовлева. Но с тех пор курс доллара сильно вырос, поэтому заявленная Capital Group цена – абсолютный рекорд, говорят они.

Апартаменты в Four Seasons Hotel Moscow и сейчас самые дорогие в Москве – наряду с готовой к заселению меблированной квартирой в Noble Row на Остоженке: $50 000 за 1 кв. м, говорит председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева. Она предполагает, что в The Residences at Mandarin Oriental Moscow по $100 000 за 1 кв. м будут продавать пентхаусы с видом на Кремль, купят ли их – зависит от качества проекта. Румянцева допускает единичные сделки по такой цене с очень состоятельными покупателями, но не исключает, что они будут торговаться и снизят цену. В Москве есть люди, готовые заплатить $100 000 за 1 кв. м, полагает директор департамента Knight Frank Ольга Широкова: если человек готов платить более 1 млн руб. за 1 кв. м, цена для него перестает иметь существенное значение, он покупает уникальность и качество продукта. А комплекс на Золотом острове с известным девелопером и с именем люксового Mandarin Oriental пока уникален, считает Широкова.

Руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова возражает: в Москве не заметно влияния гостиничного бренда на цену 1 кв. м – возможно, потому что брендированных апартаментов крайне мало. В люксе это только апарт-комплекс под управлением Bulgari на Большой Никитской улице: по данным Смирновой, 1 кв. м продавался по $30 000 – по $100 000 в Москве ничего нет. По $97 000, знает Смирнова, продавались апартаменты под управлением Mandarin Oriental в районе Hyde Park в Лондоне: «Продажи были довольно успешными, но заняли длительное время».