Гонконгская Mandarin Oriental возьмет в управление отель напротив Кремля

Проект отеля на набережной Mandarin Oriental Hotel Group

Комплекс брендированных резиденций и гостиница гонконгской люксовой сети Mandarin Oriental откроются в 2021 г. на Софийской набережной в Москве. Соглашение об этом с гонконгской компанией сегодня подписал инвестор и девелопер проекта Capital Group. Об этом на презентации проекта рассказали гендиректор российского девелопера Валентина Становова и директор по развитию Mandarin Oriental Пол Массот.

«Через три года, в 2021 г., появится гостиница и откроются резиденции с полным сервисом. Объем инвестиций в проект оценивается в 30 млрд руб. Это наши деньги», - сказала Становова.

О том, что Capital Group ведет переговоры с Mandarin Oriental об управлении отелем в строящемся напротив Кремля комплексе на Софийской набережной, стало известно в 2016 г. Тогда о проекте рассказал в интервью «Ведомостям» совладелец Capital Group Павел Тё.

По словам Станововой, на участке 3,02 га будет построено 36 700 кв. м новых корпусов. Старые здания площадью 11 350 кв. м планируется отреставрировать и приспособить под современное использование.

В комплексе разместятся 65 гостиничных номеров и 137 резиденций. Также там расположатся спа, русская баня, фитнес-центр с бассейном и рестораны. Разработчиком проекта выступает «Архитектурная мастерская Сергея Скуратова» (проектировала небоскребы в «Москва-сити», ЖК «Садовые Кварталы», «Зиларт»). По проекту, от Лаврушинского переулка через Болотную площадь и до Москвы-реки будет создана пешеходная зона с видом на Водовзводную башню Кремля. Она будет проходить через многофункциональный комплекс на Софийской набережной, но место будет открыто для всех.

Mandarin Oriental была основана в 1963 г. в Гонконге. Сегодня в ее портфеле несколько десятков отелей и восемь апарт-комплексов в 19 странах, в том числе в Токио, Сингапуре, Нью-Йорке, Лондоне и Париже, сказано на ее сайте. Отели Mandarin Oriental, как правило, находятся в знаковых местах города, имеют небольшое количество номеров и отличаются высоким уровнем обслуживания.

Сеть несколько раз пыталась выйти на российский рынок, однако до текущего момента ее попытки были безуспешны. Так, в 2007 г. оператор договорился с компанией «Уникор» Бориса Иванишвили об управлении отелем на Тверской улице, который планировалось построить на месте гостиницы «Центральная». Но Иванишвили в 2012 г. стал премьер-министром Грузии и продал все свои активы в недвижимости группе «Бин» (ныне «Сафмар»). Новый собственник расторг договор с Mandarin Oriental, заменив ее на Hilton. Сеть вела переговоры со структурой адвоката и бизнесмена Дмитрия Шумкова об управлении пятизвездочным отелем на Варварке, 14, но до сделки дело не дошло.

Capital Group – одна из крупнейших девелоперских компаний Москвы с портфелем около 8 млн кв. м. в основном премиального и бизнес-класса. Непубличная компания. Основными владельцами являются ее основатели – председатель совета директоров Павел Тё, Эдуард Берман и Владислав Доронин.