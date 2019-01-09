Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу

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Chrysler Building на фото в центре Lucas Jackson / Reuters

Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на компанию CBRE Group, которую владельцы небоскреба наняли найти покупателя. Но это может оказаться непросто, поскольку этот символ Манхэттена был построен еще в 1930 г.

Здание сейчас принадлежит суверенному фонду Абу-Даби и американскому девелоперу Tishman Speyer. Оценки размера возможной сделки сильно разнятся, отмечает WSJ. Некоторые инвесторы сомневаются, что суверенному фонду Абу-Даби удастся возместить $800 млн, которые он заплатил за 90%-ную долю в здании незадолго до мирового финансового кризиса в 2008 г.