Недвижимость / Коммерческая недвижимость

Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу

Символ Нью-Йорка – дорогой, но все более проблемный актив
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на компанию CBRE Group, которую владельцы небоскреба наняли найти покупателя. Но это может оказаться непросто, поскольку этот символ Манхэттена был построен еще в 1930 г.

Здание сейчас принадлежит суверенному фонду Абу-Даби и американскому девелоперу Tishman Speyer. Оценки размера возможной сделки сильно разнятся, отмечает WSJ. Некоторые инвесторы сомневаются, что суверенному фонду Абу-Даби удастся возместить $800 млн, которые он заплатил за 90%-ную долю в здании незадолго до мирового финансового кризиса в 2008 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Korsikanec
17:11 09.01.2019
Обожаю высотки Нью-Йорка!
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике