ФСК «Лидер» может остаться без крупнейшего производственного актива
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Финансовый управляющий экс-владельца Домостроительного комбината № 1 (ДСК-1) Владимира Копелева Евгений Акулов подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании сделок по продаже акций компании недействительными, следует из материалов дела. С 2016 г. ДСК-1 принадлежит девелоперу ФСК «Лидер», одному из крупнейших застройщиков жилья Московского региона. В свою очередь, основанный в 1961 г. ДСК-1 – один из старейших и крупнейших домостроительных комбинатов России.
Как следует из материалов суда, Акулов требует от ФСК «Лидер» Владимира Воронина и связанных с застройщиком физлиц и структур возвратить около 91% акций комбината, оцененных в 9,1 млрд руб. Если это сделать невозможно, он просит взыскать полную стоимость бумаг предприятия. В качестве обеспечительной меры 7 февраля суд наложил арест на акции ДСК-1.
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