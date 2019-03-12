Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Пятый узел «Ташира»

Группа «Ташир» построит ещё один транспортно-пересадочный узел в Москве

В Выхине группа возведет торгово-развлекательный комплекс

Группа «Ташир» возведет торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в ходе строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино». Информация об этом проекте представлена на международной выставке MIPIM-2019 в Каннах. ТПУ «Выхино» будет строить именно «Ташир», подтвердил чиновник мэрии Москвы. Общая площадь проекта составит 106 000 кв. м, из них непосредственно на ТРК придется примерно 70 000 кв. м, остальное – восьмиярусная перехватывающая парковка, следует из презентации «Ташира».

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