Недвижимость / Жилая недвижимость

«Интеко» построит комплекс апартаментов рядом с Кремлем

Девелопер вернул себе комплекс «Теплые торговые ряды» в центре Москвы

Банк «Траст» продает комплекс «Теплые торговые ряды» на ул. Ильинке девелоперской компании «Интеко», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этим проектом. Сделка находится «на стадии закрытия», подтвердил представитель «Интеко». В «Трасте» на запрос не ответили.

Теплые торговые ряды построены в середине XIX в. вокруг церкви Ильи Пророка на Ильинке и в Богоявленском переулке архитектором Александром Никитиным, свидетельствуют данные портала «Узнай Москву», на котором собрана информация о знаковых зданиях столицы. Теплыми они названы из-за наличия во внутренних помещениях парового отопления, благодаря чему аренда там была выше, чем в Гостином дворе. После революции здания торговых рядов превратились в коммунальное жилье и офисы. Один из корпусов квартала в 30-х гг. отдали под нужды «Метростроя». В середине 90-х мэрия Москвы на месте торговых рядов хотела построить гаражный комплекс и археологический музей.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике