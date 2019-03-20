«Интеко» построит комплекс апартаментов рядом с Кремлем

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Новый владелец планировал построить на месте Теплых торговых рядов апарт-комплекс, рассказывали ранее консультанты Наташа Шарапова / Ведомости

Банк «Траст» продает комплекс «Теплые торговые ряды» на ул. Ильинке девелоперской компании «Интеко», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этим проектом. Сделка находится «на стадии закрытия», подтвердил представитель «Интеко». В «Трасте» на запрос не ответили.

Теплые торговые ряды построены в середине XIX в. вокруг церкви Ильи Пророка на Ильинке и в Богоявленском переулке архитектором Александром Никитиным, свидетельствуют данные портала «Узнай Москву», на котором собрана информация о знаковых зданиях столицы. Теплыми они названы из-за наличия во внутренних помещениях парового отопления, благодаря чему аренда там была выше, чем в Гостином дворе. После революции здания торговых рядов превратились в коммунальное жилье и офисы. Один из корпусов квартала в 30-х гг. отдали под нужды «Метростроя». В середине 90-х мэрия Москвы на месте торговых рядов хотела построить гаражный комплекс и археологический музей.