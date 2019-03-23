Суд постановил снести один из крупнейших торговых комплексов Зеленограда

Однако его собственник договорился о мировом соглашении со структурами «Транснефти» и «Газпрома»

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«Зеленопарк» — один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов не только Зеленограда, но и Москвы zelenopark

Арбитражный суд Московской области обязал компанию «Лидком инвестментс лимитед» снести принадлежащий ей торгово-развлекательный комплекс «Зеленопарк», об этом первым сообщил «Инфопортал Зеленограда». Как следует из исковых материалов, компания «Транснефть — Верхняя Волга» еще в 2015 г. обратилась в суд с заявлением о признании этого объекта самовольной постройкой. С аналогичным требованием позже выступила еще одна компания — «Газпром трансгаз Москва». Истцы посчитали, что объект построен в границах охранной зоны магистральных газопроводов и нефтепродуктопроводов, которые относятся к опасным производственным объектам. В итоге 21 февраля подмосковный арбитраж вынес решение о сносе «Зеленопарка», расположенного в нем гипермаркета «Ашан» и автомобильной парковки. Срок демонтажа построек — 6 месяцев.

«Зеленопарк» — один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов не только Зеленограда, но и Москвы. Его общая площадь — 140 000 кв. м. На его сайте сказано, что площади в нем занимают более 180 компаний, среди которых Decathlon, М.Видео, ZaМания, «Детский мир», H&M и т. д. Кредит на $218 млн на строительство объекта выдавал Сбербанк (выступает в иске третьим лицом), сообщали стороны в 2013 г.