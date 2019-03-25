Девелопер «Гранель» начинает первый проект в старых границах Москвы
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ГК «Гранель» приобрела права на земельный участок площадью более 2 га на Дмитровском шоссе, рассказали «Ведомостям» два брокера, работающих в этом районе, и один из партнеров компании. На этой территории «Гранель» планирует построить жилой комплекс «Тринити» на 101 100 кв. м, инвестиции в проект – 9,5 млрд руб., уточнила представитель девелопера Ксения Соломатина. Начало строительных работ запланировано на апрель-май текущего года, добавила она, ввод объекта в эксплуатацию ожидается в III квартале 2021 г.
«Гранель» – один из крупнейших застройщиков Подмосковья. Его общий портфель достигает 4,5 млн кв. м. Среди проектов – «Императорские Мытищи», «Инновация» в Одинцове, «Бригантина» в Долгопрудном, «Пехра» в Балашихе и др. Владельцы группы – сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров и президент девелопера Ильшат Нигматуллин.
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