«Альфа-групп» возвращается на рынок жилой недвижимости
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Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» – компания А1 стала владельцем строящегося жилого комплекса «Прайм парк», рассказал «Ведомостям» ее представитель. Булат Шакиров, управляющий директор Optima Development (девелопер проекта), эту информацию подтвердил. По их словам, Optima Development останется девелопером и основным подрядчиком проекта, а А1 будет финансовым инвестором.
«Прайм парк» строится с конца 2017 г. на территории старого аэровокзала между Ленинградским проспектом, ул. Чавеса и Авиаконструктора Микояна. Градостроительно-земельная комиссия Москвы еще в 2016 г. разрешила возвести на участке площадью 39,2 га чуть менее 400 000 кв. м, из которых 250 000 кв. м – жилье, а остальное – коммерческая недвижимость. «Прайм парк» – первый крупный жилой проект Optima Development. Компания также владеет и управляет торговым центром OZ Mall в Краснодаре. Ее владелец – бывший табачный дистрибутор Альберт Худоян. Шакиров утверждает, что Optima Development не собирается уходить с рынка жилья, а, наоборот, планирует приобретать девелоперские проекты в премиальном сегменте. Продажу «Прайм парка» он объясняет тем, что компания получила выгодное предложение от инвестора с серьезной деловой репутацией и значительными финансовыми ресурсами.
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