Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4799 от 19.04.2019 под заголовком: Новая крыша Mail.ru

Mail.ru может переехать поближе к «Москва-сити»

Компания ведет переговоры об аренде до 100 000 кв. м в комплексе City One

Mail.ru Group договаривается с девелоперской MR Group об аренде площадей в офисном комплексе City One, который будет построен рядом с «Москва-сити», рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с обоими участниками потенциальной сделки. По их словам, компании нужно не менее 60 000 кв. м, окончательного решения по City One она не приняла.

Сейчас Mail.ru Group арендует чуть более 30 000 кв. м в бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте. Компания растет (в 2018 г. число сотрудников выросло на 1000 – до 5500 человек, следует из ее отчетности) и нынешний офис ей уже мал, она ищет площади до 100 000 кв. м в перспективе на 5–10 лет, говорит один из собеседников «Ведомостей». По его словам, район «Москва-сити» подходит группе, тем более что City One будет полностью отвечать ее потребностям.

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