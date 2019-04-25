Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: Китаю «Пекин» не нужен
«Галс-девелопменту» пока не удается продать гостиницу «Пекин»
Власти Китая не дали разрешения на покупку отеля местной корпорации
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Китайская госкомпания Sichuan Railway Investment Group (SRIG) может отказаться от покупки гостиницы «Пекин»
Андрей Махонин / Ведомости
Китайская госкомпания Sichuan Railway Investment Group (SRIG) может отказаться от покупки гостиницы «Пекин», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, эта сделка не получила одобрения властей Китая. Причина такого решения им не известна.
Шансы на то, что сделка в итоге состоится, есть, SRIG ведет активные переговоры с китайскими органами, занимающимися иностранными инвестициями КНР, но пока ее закрытие откладывается на неопределенное время, говорят собеседники «Ведомостей».
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