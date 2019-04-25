Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: Китаю «Пекин» не нужен

«Галс-девелопменту» пока не удается продать гостиницу «Пекин»

Власти Китая не дали разрешения на покупку отеля местной корпорации

Китайская госкомпания Sichuan Railway Investment Group (SRIG) может отказаться от покупки гостиницы «Пекин», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, эта сделка не получила одобрения властей Китая. Причина такого решения им не известна.

Шансы на то, что сделка в итоге состоится, есть, SRIG ведет активные переговоры с китайскими органами, занимающимися иностранными инвестициями КНР, но пока ее закрытие откладывается на неопределенное время, говорят собеседники «Ведомостей».

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