Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: WeWork подбирается к «Сити»

Сеть коворкингов WeWork может арендовать 25 000 кв. м в комплексе Neva Towers

Это будет крупнейший гибкий офис в России

Сеть коворкингов WeWork ведет переговоры с турецким холдингом Renaissance Development об аренде 25 000 кв. м в офисной части многофункционального комплекса Neva Towers, рассказали «Ведомостям» три консультанта, знающих это от участников возможной сделки. Информацию подтвердил и человек, близкий к одной из сторон переговоров, но предупредил, что компании пока не подписали никаких обязывающих документов о сделке, так как ее условия еще не согласованы.

«Переговоров нет», – сообщил представитель Renaissance Development. Запрос в WeWork остался без ответа.

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