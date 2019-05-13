Сеть коворкингов WeWork может арендовать 25 000 кв. м в комплексе Neva Towers

Статья опубликована в № 4811 от 14.05.2019 под заголовком: WeWork подбирается к «Сити»

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WeWork создана американцами Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви в 2010 г. Это одна из крупнейших сетей коворкингов в мире Zuma / TASS

Сеть коворкингов WeWork ведет переговоры с турецким холдингом Renaissance Development об аренде 25 000 кв. м в офисной части многофункционального комплекса Neva Towers, рассказали «Ведомостям» три консультанта, знающих это от участников возможной сделки. Информацию подтвердил и человек, близкий к одной из сторон переговоров, но предупредил, что компании пока не подписали никаких обязывающих документов о сделке, так как ее условия еще не согласованы.

«Переговоров нет», – сообщил представитель Renaissance Development. Запрос в WeWork остался без ответа.