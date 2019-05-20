Максимальная этажность, регулирование строек и особенности рекламных кампаний

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В Петербурге покупатели выбирают жилье, ориентируясь в основном на застройщика, в Москве – на сам объект. В 2018 г. эти города стали лидерами по объемам жилищного строительства: в Москве ввели в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м недвижимости, в Петербурге – более 3,9 млн кв. м Максим Стулов / Ведомости

Крупные застройщики, работающие в обоих городах, – это, в частности, ГК ПИК (Москва, далее в скобках указан «родной» город для компании), ФСК «Лидер» (Москва), группа ЛСР (Петербург), «Самолет девелопмент» (Москва), «Главстрой» (Москва), группа «Эталон» (Петербург), ГК «Пионер» (Москва), «Лидер групп» (Петербург), Seven Suns Development (Петербург), Becar (Петербург), финский концерн ЮИТ. Петербургские девелоперы появились в Москве еще в начале 2000-х гг., когда была особенно заметна разница между городами с точки зрения административных барьеров. Федеральное законодательство одно, «но многое зависит от администрации города», – говорит президент Becar Asset Management Александр Шарапов. Кроме градостроительного кодекса РФ в Москве действует городской градостроительный кодекс (утвержден законом Москвы от 25.06.2008 № 28). В Петербурге – закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» (от 24.11.2009 № 508-100 (редакция от 4.04.2019). Регулируют строительство в столице департаменты градостроительной политики, строительства, развития новых территорий города, комитеты по архитектуре и градостроительству, по реализации инвестпроектов и контролю в области долевого строительства, по госстройнадзору и по ценовой политике и ценовой экспертизе проектов. В Петербурге – комитеты по строительству Санкт-Петербурга, по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), по градостроительству и архитектуре, а также служба государственного строительного надзора.

Из Петербурга в Москву